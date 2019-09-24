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Пожилой петербурженке более миллиона рублей подменили на купюры «банка приколов»
24.9.2019 09:13
Фото: kaluga24.tv
Правоохранительные органы Северной столицы разыскивают двух мошенниц, выдающих себя за сотрудниц Пенсионного фонда.
Как передает агентство "Интерфакс", женщины подменили пожилой петербурженке более миллиона рублей на купюры "банка приколов".
Со ссылкой на представителей регионального главка МВД сообщается, что в минувший понедельник, 23 сентября, в полицию поступило заявление от жительницы Петербурга 1930 года рождения. По словам женщины, к ней пришли две женщины, которые представились сотрудницами Пенсионного фонда.
Доверчивая пенсионерка пустила в квартиру женщин, которые заявили о том, что якобы должны переписать старые денежные средства, имеющиеся у хозяйки. После того, как мошенницы ушли, женщина обнаружила подмену. На купюры "банка приколов" преступницы успели подменить свыше миллиона рублей.
По факту ЧП уже возбудили уголовное дело по статье "кража". Полицейские разыскивают женщин, причастных к преступлению.
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