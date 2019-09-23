Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые выяснили, что за пятно появилось на Юпитере

23.9.2019 17:55

Фото: ntv.com.tr



Как стало известно, огромное черное круглое пятно на Юпитере представляет собой лишь тень, которую оставляет на поверхности спутник гиганта - Ио.



Об этом пишет издание Universe Today, опубликовавшее отчет об исследовании.



Пятно было найдено на снимках космической станции Juno, сделанных еще 12 сентября, когда состоялось уже 22-е по счету сближение с планетой. В тот момент спутник гиганта Ио располагался на расстоянии примерно 8000 километров от поверхности планеты.



Ученые поясняют, что на снимках межпланетной станции удалось запечатлеть явление, которое можно считать аналогом полного солнечного затмения. Учитывая, что в то время Ио находилась между Юпитером и Солнцем, на поверхности планеты оказалась видна только ее тень.



Учитывая, что размеры Ио сопоставимы с Луной, а Юпитер значительно больше нашей планеты, во время подобного "затмения" тень от спутника не закрывала его полностью, как это случается с Землей, но оставила тень, которая и выглядела как черная округлость.



Автор: Злата Богатова

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