Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пропавшие на севере Иркутской области рыбаки найдены погибшими

23.9.2019 16:14

Фото: myrusfishing.ru



В ходе поисково-спасательной операции в притоке Лены были найдены тела двух рыбаков.



По данным Главного управления МВД по региону, в реке Якурим погибли двое местных жителей, отец и сын, соответственно 1953 и 1976 г.р.



В минувшую пятницу, 20 сентября, в экстренные службы обратились родственники рыбаков. Они сообщили, что двое мужчин отправились на левый приток Лены. Предположительно, они упали в воду после опрокидывания резиновой лодки и не сумели спастись самоетоятельно.



В полиции уточнили, что жертвами ЧП стали двое жителей города Усть-Кут (Иркутская область). Днем позже тело отца было найдено случайными очевидцами, еще через день, в воскресенье, практически на том же месте обнаружили тело погибшего сына.



Обстоятельства трагедии сейчас выясняет полиция.



В МВД отметили, что в минувшее воскресенье в регионе произошло еще одно ЧП, на Братском водохранилище реки Ангары. Четверо мужчин, рыбачивших там без спасательных жилетов, оказались на одной стороне лодки, после чего она перевернулась. Добраться до берега сумели лишь двое, поиски пропавших рыбаков продолжаются.



Автор: Злата Богатова

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