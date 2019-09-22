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Установлены обстоятельства убийства Михаила Круга


14:33
Установлены обстоятельства убийства Михаила КругаФото: infox.sg

Как информирует Следственный комитет России, в рамках возобновленного расследования удалось установить обстоятельства убийства Михаила Круга.

На официальном канале ведомства размещен видеоматериал, на кадрах которого запечатлен эксперимент с участием фигурантов этого резонансного дела.

По данным СКР, в 2019 году были получены дополнительные сведения, касающиеся обстоятельств преступления, жертвой которого стал Михаил Круг. В результате было принято решение о возобновлении следствия по делу об убийстве известного российского исполнителя.

Следователям удалось установить лиц, которые могут быть причастны к убийству Михаил Круга. По версии следствия, преступники проникли в дом с целью ограбления. Планируя кражу антиквариата и других ценностей, они не собирались убивать музыканта. Судя по опубликованному видеоматериалу, следователи выяснили, как именно преступники попали в дом артиста, а также другие обстоятельства инцидента.

Отмечается, что Дмитрий Веселов, являющийся непосредственным убийцей певца, был убит в 2003 году.

Михаила Круга смертельно ранили в его доме в Твери в ночь на 1 июля 2002 года, когда в особняк ворвались двое мужчин в масках. Артист, получивший огнестрельную травму в области груди, умер, когда его пытались доставить в больницу. Певцу было лишь сорок лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 149

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