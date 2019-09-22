Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Установлены обстоятельства убийства Михаила Круга

14:33

Фото: infox.sg



Как информирует Следственный комитет России, в рамках возобновленного расследования удалось установить обстоятельства убийства Михаила Круга.



На официальном канале ведомства размещен видеоматериал, на кадрах которого запечатлен эксперимент с участием фигурантов этого резонансного дела.



По данным СКР, в 2019 году были получены дополнительные сведения, касающиеся обстоятельств преступления, жертвой которого стал Михаил Круг. В результате было принято решение о возобновлении следствия по делу об убийстве известного российского исполнителя.



Следователям удалось установить лиц, которые могут быть причастны к убийству Михаил Круга. По версии следствия, преступники проникли в дом с целью ограбления. Планируя кражу антиквариата и других ценностей, они не собирались убивать музыканта. Судя по опубликованному видеоматериалу, следователи выяснили, как именно преступники попали в дом артиста, а также другие обстоятельства инцидента.



Отмечается, что Дмитрий Веселов, являющийся непосредственным убийцей певца, был убит в 2003 году.



Михаила Круга смертельно ранили в его доме в Твери в ночь на 1 июля 2002 года, когда в особняк ворвались двое мужчин в масках. Артист, получивший огнестрельную травму в области груди, умер, когда его пытались доставить в больницу. Певцу было лишь сорок лет.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 149

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 22.9.2019 22:38 На учениях «Центр-2019» при десантировании разбились две боевые машины

На учениях «Центр-2019» при десантировании разбились две боевые машины 22.9.2019 21:33 В Саратове жестоко убили 18-летнюю девушку

В Саратове жестоко убили 18-летнюю девушку 22.9.2019 21:08 В Пакистане в ДТП погибли 26 человек

В Пакистане в ДТП погибли 26 человек 22.9.2019 19:45 В Омске после перестрелки в больницу доставили трех мужчин

В Омске после перестрелки в больницу доставили трех мужчин 22.9.2019 18:28 В Китае грузовик въехал в толпу: погибли 10 человек