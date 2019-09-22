|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Урале выпал первый снег
14:06
Фото: vk.com
Как передает агентство "Интерфакс", сегодня утром первый снег увидели жители сразу трех регионов Уральского федерального округа.
В частности, первые признаки зимы наблюдали в Екатеринбурге и Свердловской области.
По данным регионального гидрометцентра, выпадение снега было зафиксировано преимущественно в горных районах, где уже ощутимо приближение циклона, надвигающегося с юго-запада - от Башкирии. Синоптики полагают, что в ближайшем будущем в южной половине области также могут наблюдаться осадки.
Как сообщил Артем Кошкин, возглавляющий Ямало-Ненецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня снег видели в целом ряде городов региона, включая Салехард.
Накануне снег был замечен на перевалах в горнозаводской зоне в Челябинской области, где температура воздуха сейчас составляет около ноля градусов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|