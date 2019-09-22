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В человеческом организме найдены «убежища» возбудителей СПИДа


22.9.2019 23:13
В человеческом организме найдены «убежища» возбудителей СПИДаФото: vk.com

Как установили бельгийские исследователи, в таких местах вирусы могут прятаться, когда начинается лечение.

Переждав опасный период, они возвращаются в кровь пациента, отмечается в статье, которая была размещена в научном издании Cell Host and Microbe.

Один из соавторов исследования Линос Вандекеркхов пояснил, что вирусы активизируются, как только прекращается лечение. В результате по анализам можно проследить незамедлительное увеличение их количества в крови пациента.

Пока ведется прием противовирусных препаратов, "определить местоположение возбудителя практически невозможно", - отмечает один из авторов исследования Мари-Ангелик де Шеердер. Как оказалось, в это время вирусы СПИДа "пережидают опасность" в специфических клетках человеческого организма. В так называемых вирусных резервуарах они остаются вплоть до момента, пока не понизится иммунитет больного вирусы.

Ученые считают, что их открытие будет способствовать более глубокому изучению механизма развития этого смертельно опасного недуга и поможет разработать эффективные способы диагностики и лечения СПИДа.

В качестве важнейшего аспекта исследования бельгийские специалисты выделили то, что "выброс" вирусов после прекращения приема препаратов начинает происходить не из конкретного органа или части организма, а практически изо всех систем, включая кровеносную и лимфатическую.

Автор: Злата Богатова

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