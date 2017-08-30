|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На учениях «Центр-2019» при десантировании разбились две боевые машины
22:38
Фото: vk.com
Боевая машина ВДВ
В Оренбургской области, где проводятся учения "Центр-2019", во время десантирования разбились две боевые машины ВДВ.
Как передают российские СМИ, в результате происшествия пострадавших нет.
Со ссылкой на представителей российского оборонного ведомства сообщается, что инцидент в Оренбургской области произошел в минувшую пятницу, 20 сентября. В момент аварии в машинах не было людей, поэтому обошлось без пострадавших.
В Минобороны пояснили, что во время десантирования не раскрылись два парашюта.
Специалисты приступили к установлению всех обстоятельств и причин происшествия.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|