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На учениях «Центр-2019» при десантировании разбились две боевые машины


22:38
Боевая машина ВДВФото: vk.com
Боевая машина ВДВ

В Оренбургской области, где проводятся учения "Центр-2019", во время десантирования разбились две боевые машины ВДВ.

Как передают российские СМИ, в результате происшествия пострадавших нет.

Со ссылкой на представителей российского оборонного ведомства сообщается, что инцидент в Оренбургской области произошел в минувшую пятницу, 20 сентября. В момент аварии в машинах не было людей, поэтому обошлось без пострадавших.

В Минобороны пояснили, что во время десантирования не раскрылись два парашюта.

Специалисты приступили к установлению всех обстоятельств и причин происшествия.

Автор: Злата Богатова

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