Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Саратове жестоко убили 18-летнюю девушку

21:33

Фото: СКР



Как пишут российские СМИ, на теле погибшей эксперты насчитали не менее 50 ножевых ранений. Со ссылкой на источники в полиции города уточняется, что правоохранители уже установили личность подозреваемого. Им оказался проживающий неподалеку молодой человек.



Как информирует региональное СК СКР, преступление было совершено в одном из домов по улице Вишневой. Причиной гибели девушки стали множественные ножевые ранения - на ее теле эксперты насчитали следы не менее пятидесяти ударов.



ЧП случилось вечером минувшей пятницы, 20 сентября. Предположительно, к убийству может быть причастен сверстник погибшей девушки, знакомый с ней детства. Студент подкараулил ее в подъезде и напал с ножом. От полученных ранений девушка скончалась на месте.



Молодой человек уже задержан, пишут местные СМИ со ссылкой на источники в полиции Саратова.



В ряде изданий появились сообщения о том, что подозреваемый отправлял девушке послания с угрозами. Друзья молодых людей пояснили, что некоторое время назад студент решил, что его подруга детства могла украсть у него деньги - около двух тысяч рублей. В компании были уверены, что он, будучи пьяным, сам потратил из и забыл, пытались переубедить парня, однако тот ополчился на девушку.



Автор: Злата Богатова

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