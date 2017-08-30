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В Омске после перестрелки в больницу доставили трех мужчин
19:45
Фото: arnapress.kz
По факту перестрелки, в которой трое местных жителей получили огнестрельные ранения, уже проводят проверку местные правоохранительные органы, сообщает УМВД России по Омской области. ЧП случилось минувшей ночью.
По предварительным данным, трое мужчин в возрасте 30-34 лет были ранены в ходе конфликта с двумя неизвестными. Инцидент случился около кафе, расположенного на улице Окружная дорога. Обстоятельства случившегося выясняет полиция, передает агентство "Интерфакс".
В ведомстве уточнили, что стрельба велась из травматического оружия. Пострадавшие были ранены в область туловища. Сведений о их состоянии пока не поступало.
Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки.
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