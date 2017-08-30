|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Японии из-за тайфуна отменили более 400 авиарейсов
14:44
Фото: golos.ua
Население предупреждают о растущей опасности схода оползней - особый риск возник в горных районах Кюсю, передает телевизионный канал NHK.
В общей сложности авиакомпании уже отменили 412 рейсов.
В связи с приближением тайфуна "Тапа", который сейчас надвигается на юго-западный остров Кюсю, в регионе уже было нарушено железнодорожное сообщение. В префектуре Миядзаки без света остались около пяти тысяч домов - ветром оборвало провода.
Как предсказывают синоптики, на юго-западе Японии в ближайшие сутки может выпасть от 300 до 350 мм осадков. Местное население предупреждают о том, что из-за обильных осадков в горных районах возникла опасность схода оползней.
Ранее сообщалось о шторме "Имельда", который обрушился на Техас. Жертвами стихии, по уточненным данным, стали не менее пяти человек, из-за непогоды пришлось отменить сотни авиарейсов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|