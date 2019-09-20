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Полиция Парижа использовала против митингующих слезоточивый газ


14:06
Полиция Парижа использовала против митингующих слезоточивый газФото: mishen24.ru

По последним данным, правоохранители задержали не менее 90 участников очередной протестной акции, свыше ста человек были оштрафованы, передает ТАСС.

Со ссылкой на префектуру полиции французской столицы отмечается, что не на всех митингующих есть опознавательные знаки - "желтые жилеты".

Французская пресса отмечает, что многие протестующие отказались от жилетов, которые ранее стали отличительным признаком прошлых протестов. Так у митингующих повышаются шансы пройти незамеченными мимо сотрудников полиции.

В целях разгона толпы, которая, предположительно, направлялась на Елисейские поля, чтобы присоединиться к демонстрантам, силовики начали применять спецсредства. Как сообщает телевизионный канал BFM, речь идет о слезоточивом газе, который уже был использован против нескольких сотен митингующих.

Полиция выставила кордон на улице, которая ведет на Елисейские поля. Когда люди приблизились к правоохранителям, те применили слезоточивый газ. Лишь после этого толпа развернулась, отмечает канал.

Автор: Злата Богатова

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