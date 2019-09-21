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В штате Юта четыре человека погибли в ДТП с участием автобусом
21.9.2019 13:53
Фото: bz-berlin.de
По данным американских СМИ, к месту, где разбился туристический автобус, сразу же были направлены несколько медицинских вертолетов и групп спасателей.
Представители местных властей подтвердили информацию о том, что жертвами дорожной аварии стали четыре человека.
Как передает телекомпания CNN, смертельная авария случилась на территории национального парка Bryce Canyon National Park, где разбился автобус с туристами. Точное число пострадавших устанавливается.
Известно, что в момент ДТП в салоне находилось порядка тридцати человек. Обстоятельства инцидента выясняются. Пока сведений о том, из-за чего автобус мог попасть в аварию на горной дороге, из официальных источников не поступало.
Ранее в Дагестане два человека погибли, еще восемь пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса.
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