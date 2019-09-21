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В Петербурге раскрыто убийство, совершенное в конце прошлого века
21.9.2019 10:55
Фото: oka.fm
Преступление 23-летней давности удалось раскрыть в Северной столице, передает РИА Новости.
В июне 1996 года в Петербурге было найдено тело убитой женщины.
Как информирует пресс-служба полицейского главка МВД по Петербургу и Ленобласти, тело женщины с явными признаками криминальной смерти обнаружили в июне 1996 года на Железнодорожной улице, неподалеку от железнодорожной станции "Озерки".
Лишь двадцать три года спустя удалось установить, что к гибели петербурженки 1974 г.р. может быть причастен 49-летний водитель такси. В прошлом он уже не раз был судим, в частности, за убийство и имущественные преступления. Мужчина был задержан полицейскими Приморского района Северной столицы.
По данным ведомства, задержанный был пьян, когда до смерти избил женщину. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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