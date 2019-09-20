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Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
10:17
Фото: cand.com.vn
По мнению американского лидера Дональда Трампа, действия Вашингтона на Украине лишь усугубляют отношения с Москвой.
Об этом рассказывает The Washington Post.
Со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома газета отмечает, что Дональд Трамп считает бессмысленными действия Соединенных Штатов на Украине. Источник пояснил: американский президент продолжает занимать позицию, согласно которой "русские должны быть друзьями".
Описывая мнение американского лидера, источник привел цитату Трампа: действия США на Украине, будучи бессмысленными "надоели России".
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что Дональд Трамп ненавидит все латиноамериканские народы. При этом особую ненависть у главы Соединенных Штатов вызывают венесуэльцы и их история, убежден представитель официального Каракаса.
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