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Мадуро: Трамп ненавидит народ Венесуэлы
20.9.2019 01:22
Фото: vk.com
Как заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, глава Соединенных Штатов Дональд Трамп ненавидит все латиноамериканские народы.
При этом народ Венесуэлы вызывает у американского лидера особо острую ненависть, убежден Мадуро.
Своим мнением по этому поводу глава Венесуэлы поделился в программе Рафаэля Корреа на RT. Как заявил Николас Мадуро, президент США испытывает особую ненависть к венесуэльцам, их истории, выплескивая накопившуюся ненависть.
Венесуэльский лидер отметил, что у его американского коллеги практически уже сформировалась навязчивая идея. Говоря о деятельности Дональда Трампа, Николас Мадуро напомнил о том, как в первой половине прошлого века Гитлер навязывал свое видение "евреям, еврейскому народу", и это продолжалось вплоть до войны, развязанной в 1939 году.
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