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Сотрудников спецсвязи в Брянске застрелил их коллега


20.9.2019 23:54
Сотрудников спецсвязи в Брянске застрелил их коллегаФото: vk.com

По версии следствия, преступник мог похитить 7 милионов рублей. Полицейским уже удалось установить личность подозреваемого, вскоре после чего он был задержан.

В совершении двойного убийства сотрудников спецсвязи подозревают их коллегу.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Брянской области, добычей злоумышленника стало чуть более семи миллионов в рублевом эквиваленте.

Ранее представители СКР объявили о том, что по подозрению в этом преступлении задержан 31-летний мужчина, уже начавший давать признательные показания. В пресс-службе регионального главка МВД РФ пояснили, что речь идет о сотруднике той же организации, в которой работали погибшие.

Местонахождение похищенных денег пока остается неизвестным, отметили представители МВД по региону.

Автор: Злата Богатова

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