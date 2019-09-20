|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Сотрудников спецсвязи в Брянске застрелил их коллега
20.9.2019 23:54
Фото: vk.com
По версии следствия, преступник мог похитить 7 милионов рублей. Полицейским уже удалось установить личность подозреваемого, вскоре после чего он был задержан.
В совершении двойного убийства сотрудников спецсвязи подозревают их коллегу.
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Брянской области, добычей злоумышленника стало чуть более семи миллионов в рублевом эквиваленте.
Ранее представители СКР объявили о том, что по подозрению в этом преступлении задержан 31-летний мужчина, уже начавший давать признательные показания. В пресс-службе регионального главка МВД РФ пояснили, что речь идет о сотруднике той же организации, в которой работали погибшие.
Местонахождение похищенных денег пока остается неизвестным, отметили представители МВД по региону.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|