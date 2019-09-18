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В центре Новосибирска женщина с маленьким ребенком провалились в яму с кипятком


18.9.2019 20:14
В центре Новосибирска женщина с маленьким ребенком провалились в яму с кипятком Фото: livejournal.com

ЧП случилось накануне вечером, когда мать с двухлетним сыном, находившимся в коляске, провалились в яму с кипятком.

Как сообщает ТАСС, в тот момент женщина с ребенком шли по пешеходному тротуару.

В яму с кипятком, которая образовалась на пешеходном тротуаре в самом центре Новосибирска, провалилась местная жительница и ее сын. Мальчика с сильными ожогами вместе с матерью доставили в больницу, ребенок сейчас находится в отделении реанимации.

Как рассказали представители регионального Минздрава, врачи оценивают состояние малыша как стабильно тяжелое. Мать ребенка получает помощь в ожоговом отделении.

По данным местных СМИ, инцидент случился на улице Ядринцевской. К счастью, рядом с женщиной был муж - ему удалось сразу же вытащить из ямы с кипятком супругу и маленького сына, который находился в коляске.

Правоохранительные органы приступили к проверке по факту ЧП. По предварительным данным, провал мог образоваться из-за не введенной в строй теплотрассы. Обстоятельства и причины случившегося выясняются. Дело уже взяла на контроль мэрия Новосибирска.

Автор: Злата Богатова

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