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В Нижнем Новгороде убили бизнесмена
20.9.2019 06:48
Фото: v-moldove.ru
Следственные органы региона возбудили уголовное дело по факту убийства бизнесмена, передает агентство "Интерфакс".
Тело мужчины с явными признаками насильственной гибели обнаружили на территории Ленинского района города.
Преступление было совершено 17 сентября, сообщили представители СУ СКР по Нижнему Новгороду. Поздно вечером в полицию поступил сигнал о трупе мужчины с явными признаками криминальной смерти, который был найден на территории гаражного кооператива.
В ведомстве не приводят сведений о личности погибшего, но в местной прессе и социальных сетях широко распространились сообщения о том, что жертвой убийства стал Виктор Ворошилов, являвшийся совладельцем и гендиректором ООО "Русские фургоны". Фирма специализировалась на производстве кузовов автотранспотных средств, прицепов и полуприцепов.
Кроме того, бизнесмен руководил ООО "Багем", которое занимается торговлей автотранспортом, и был владельцем ООО "Ателье Прицепов".
Правоохранители продолжают расследование, выясняя все обстоятельства ЧП и устанавливая личность подозреваемого.
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