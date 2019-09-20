ИнтерНовости - новости в стране и мире
Под Липецком староверы инсценировали пропажу дочери, не желая отдавать ее в школу
Под Липецком староверы инсценировали пропажу дочери, не желая отдавать ее в школу
Пентагон: НАТО утрачивает превосходство над Россией
Пентагон: НАТО утрачивает превосходство над Россией
В центре Новосибирска женщина с маленьким ребенком провалились в яму с кипятком
В центре Новосибирска женщина с маленьким ребенком провалились в яму с кипятком
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Трамп считает бессмысленными действия США на УкраинеТрамп считает бессмысленными действия США на Украине
В Турции облили горящим маслом детей из ЕкатеринбургаВ Турции облили горящим маслом детей из Екатеринбурга
В Нижнем Новгороде убили бизнесменаВ Нижнем Новгороде убили бизнесмена
Мадуро: Трамп ненавидит народ ВенесуэлыМадуро: Трамп ненавидит народ Венесуэлы
В Грозном загорелся ТЦ «Гранд Парк»В Грозном загорелся ТЦ «Гранд Парк»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Блиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ruБлиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Конкурс "Лучший пользователь сентября" с Fairy на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь сентября" с Fairy на MyCharm.ru
Осенний марафон стройности с NIVEA и Paclan на MyCharm.ruОсенний марафон стройности с NIVEA и Paclan на MyCharm.ru
Мастер-класс по созданию серёжек-гвоздиков из бисераМастер-класс по созданию серёжек-гвоздиков из бисера
Катюша (12) ВстречаКатюша (12) Встреча

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Нижнем Новгороде убили бизнесмена


20.9.2019 06:48
В Нижнем Новгороде убили бизнесменаФото: v-moldove.ru

Следственные органы региона возбудили уголовное дело по факту убийства бизнесмена, передает агентство "Интерфакс".

Тело мужчины с явными признаками насильственной гибели обнаружили на территории Ленинского района города.

Преступление было совершено 17 сентября, сообщили представители СУ СКР по Нижнему Новгороду. Поздно вечером в полицию поступил сигнал о трупе мужчины с явными признаками криминальной смерти, который был найден на территории гаражного кооператива.

В ведомстве не приводят сведений о личности погибшего, но в местной прессе и социальных сетях широко распространились сообщения о том, что жертвой убийства стал Виктор Ворошилов, являвшийся совладельцем и гендиректором ООО "Русские фургоны". Фирма специализировалась на производстве кузовов автотранспотных средств, прицепов и полуприцепов.

Кроме того, бизнесмен руководил ООО "Багем", которое занимается торговлей автотранспортом, и был владельцем ООО "Ателье Прицепов".

Правоохранители продолжают расследование, выясняя все обстоятельства ЧП и устанавливая личность подозреваемого.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

В Ярославской области в ДТП с участием автобуса погибли семь человекВ Ярославской области в ДТП с участием автобуса погибли семь человек
В Кемерово задержан пьяный водитель, сбивший насмерть школьникаВ Кемерово задержан пьяный водитель, сбивший насмерть школьника
На режиссера Бессона подали в суд из-за отказа убивать оленейНа режиссера Бессона подали в суд из-за отказа убивать оленей
В Нижнем Новгороде убили бизнесменаВ Нижнем Новгороде убили бизнесмена
После приема лекарства кровь американки стала синейПосле приема лекарства кровь американки стала синей

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 933


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru