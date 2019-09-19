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В Грозном загорелся ТЦ «Гранд Парк»


19.9.2019 23:42
В Грозном загорелся ТЦ «Гранд Парк»Фото: ridus.ru

По данным ТАСС, огнем уже уничтожены два ресторана и магазин.

Предположительно, очаг возгорания находился в небольшом магазинчике, который специализировался на продаже электротехнических изделий.

В настоящий  момент пожарные продолжают мероприятия по ликвидации возгорания в торгово-развлекательном центре "Гранд парк" в Грозном. Пламенем практически уничтожены два ресторана и магазин со спортивными товарами, сообщили представители администрации объекта.

Со ссылкой на источники в экстренных службах отмечается, что сигнал о ЧП поступил в четверг вечером. Общая площадь возгорания составляет порядка 700 квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало.

Предположительно, очаг возгорания находился в небольшом магазинчике с электротехникой, который находится на третьем этаже здания. Пламя стремительно перекинулось на нижние этажи, где располагались, в частности, рестораны.

В администрации ТЦ подчеркнули, что уделяли большое внимание обеспечению пожарной безопасности и исправности системы оповещения. В прошлом на объекте регулярно проводились разного рода учения и проверки.

Автор: Злата Богатова

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