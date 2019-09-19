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Под Омском школьников подозревают в изнасиловании сверстницы
19.9.2019 22:44
Фото: modscheats.ru
По факту происшествия в одном из сел Омской области, где была изнасилована 14-летняя девочка, уже возбудили уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба управления СКР по региону, основными подозреваемыми оказались трое школьников.
Следственные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела по ст.ст. 131, 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера). ЧП случилось вечером минувшего вторника, 17 сентября, когда девочка одна возвращалась домой.
В ходе начатого расследования установлено, что на школьницу напали сверстники. Трое подростков, затащив девочку в безлюдное место, совершили изнасилование. По версии следствия, к инциденту могут быть причастны трое мальчиков, 13, 14 и 15 лет, которые обучаются в одной школе.
Суд удовлетворил ходатайство следователя, взяв двоих подозреваемых под стражу. Младший из подозреваемых, который еще не достиг возраста уголовной ответственности, может отправиться в специализированное учреждение для несовершеннолетних.
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