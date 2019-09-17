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В Киеве вооруженный мужчина угрожает взорвать Мост метро


18:37
В Киеве вооруженный мужчина угрожает взорвать Мост метроФото: abcnews.com.ua

Как заявил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, неизвестный гражданин, который угрожает подорвать мост, открыл стрельбу. Движение автотранспорта перекрыто.

Обстоятельства ЧП выясняются.

Мужчина, выразивший намерение взорвать мост, сделал несколько выстрелов, подтвердил Ярослав Трекало. По его словам, в данный момент движение по мосту не осуществляется.

В отделе коммуникации главка МВД украинской столицы заявили о проведении спецоперации. Как стало известно, в настоящее время к месту происшествия направлены представители всех экстренных служб Киева. На мосту полностью остановлено движение автотранспорта и поездов.

По данным украинских СМИ, инцидент квалифицирован как подготовка к террористической атаке - с таким заявлением выступил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

Автор: Злата Богатова

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