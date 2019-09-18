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В Малайзии из-за смога закрывают школы
18.9.2019 18:25
Фото: wp.com
На данный момент около полутора тысяч образовательных учреждений страны закрылись по причине смога, передает РИА Новости.
Причиной задымления стали продолжающиеся в различных частях Малайзии пожары, пришедшие из соседней Индонезии, где фермеры используют огонь для расчистки плантаций.
Как сообщает газета New Straits Times со ссылкой на малайзийское министерство образования, меры в общей сложности затронули свыше миллиона учащихся - школы закрыли на территории семи штатов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Селангоре, где на сегодняшний день не работают 538 школ.
Отмечается, что 337 и 303 образовательных учреждения были закрыты соответственно в малайзийских штатах Саравак и Перак.
Ранее в шести провинциях на островах Суматра и Борнео уже был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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