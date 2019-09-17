Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции

16:59

Фото: lezgigazet.ru



В ходе контртеррористической операции (КТО), которая началась сегодня ранним утром в городе Чегем, были ликвидированы двое боевиков, передают российские СМИ.



На данный момент правовой режим КТО в Кабардино-Балкарии снят.



Со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщается, что в КБР были ликвидированы двое бандитов. По данным силовиков, злоумышленники могли планировать террористическую атаку.



Боевиков нейтрализовали в рамках объявленного ранее в Кабардино-Балкарии правового режима КТО, пояснили представители правоохранительных органов.



В официальном сообщении отмечается, что решение о снятии с 12:00 режима КТО, который действовал в период с 05:00 в пределах административных границ города Чегем (Чегемский муниципальный район КБР) принял генерал-майор Сергей Воронин, возглавляющий управление ФСБ России по республике.



Личности уничтоженных бандитов на данный момент уже установлены, отметили в НАК. Известно также, что на месте перестрелки силовики нашли оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство.



Автор: Злата Богатова

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