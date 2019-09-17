|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции
16:59
Фото: lezgigazet.ru
В ходе контртеррористической операции (КТО), которая началась сегодня ранним утром в городе Чегем, были ликвидированы двое боевиков, передают российские СМИ.
На данный момент правовой режим КТО в Кабардино-Балкарии снят.
Со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщается, что в КБР были ликвидированы двое бандитов. По данным силовиков, злоумышленники могли планировать террористическую атаку.
Боевиков нейтрализовали в рамках объявленного ранее в Кабардино-Балкарии правового режима КТО, пояснили представители правоохранительных органов.
В официальном сообщении отмечается, что решение о снятии с 12:00 режима КТО, который действовал в период с 05:00 в пределах административных границ города Чегем (Чегемский муниципальный район КБР) принял генерал-майор Сергей Воронин, возглавляющий управление ФСБ России по республике.
Личности уничтоженных бандитов на данный момент уже установлены, отметили в НАК. Известно также, что на месте перестрелки силовики нашли оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|