Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В РПЦ прокомментировали письмо священников в защиту осужденных

07:08

Фото: tourismsafety.ru



Представитель церкви, прокомментировав текст коллективного послания, назвал его политическим заявлением.



С таким мнением выступил замруководителя Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, передает ТАСС.



Коллективное письмо священнослужителей, созданное в защиту осужденных после акций оппозиции, проводившихся минувшим летом в Москве, в РПЦ сочли политическим заявлением. По словам Вахтанга Кипшидзе, это послание представляет собой попытку принять участие в правозащитной деятельности, которая в действительности превратилась в некую политическую декларацию.



Открытое письмо ранее было размещено на портале "Правоcлавие и мир". Текст составлен от лица более сорока священнослужителей. Среди них - представители Русской православной церкви (РПЦ), Украинской православной церкви (УПЦ) и Белорусской православной церкви (БПЦ). Все они выражают призыв пересмотреть судебные решения по по "московскому делу", нескольких фигурантов которого приговоирили к наказанию в виде лишения свободы.



Прокомментировав письмо, зампредседателя Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, также отметил, что в данном случае клирики избрали путь, не являющийся верным для священнослужителей. Ведь пастыри призваны воспитывать "неподкупного и верного правосудию судью, честного правоохранителя и адвоката". А затем все они, оказавшись на своем посту, по вере и совести будут менять мир к лучшему по мере своих сил. Однако оставлять подпись под декларациями, где "странным образом перемешана политическая риторика и священные тексты", заявил представитель РПЦ, это путь "легкий, но бесполезный".



Автор: Злата Богатова

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