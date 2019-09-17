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В РПЦ прокомментировали письмо священников в защиту осужденных


07:08
В РПЦ прокомментировали письмо священников в защиту осужденныхФото: tourismsafety.ru

Представитель церкви, прокомментировав текст коллективного послания, назвал его политическим заявлением.

С таким мнением выступил замруководителя Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, передает ТАСС.

Коллективное письмо священнослужителей, созданное в защиту осужденных после акций оппозиции, проводившихся минувшим летом в Москве, в РПЦ сочли политическим заявлением. По словам Вахтанга Кипшидзе, это послание представляет собой попытку принять участие в правозащитной деятельности, которая в действительности превратилась в некую политическую декларацию.

Открытое письмо ранее было размещено на портале "Правоcлавие и мир". Текст составлен от лица более сорока священнослужителей. Среди них - представители Русской православной церкви (РПЦ), Украинской православной церкви (УПЦ) и Белорусской православной церкви (БПЦ). Все они выражают призыв пересмотреть судебные решения по по "московскому делу", нескольких фигурантов которого приговоирили к наказанию в виде лишения свободы.

Прокомментировав письмо, зампредседателя Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, также отметил, что в данном случае клирики избрали путь, не являющийся верным для священнослужителей. Ведь пастыри призваны воспитывать "неподкупного и верного правосудию судью, честного правоохранителя и адвоката". А затем все они, оказавшись на своем посту, по вере и совести будут менять мир к лучшему по мере своих сил. Однако оставлять подпись под декларациями, где "странным образом перемешана политическая риторика и священные тексты", заявил представитель РПЦ, это путь "легкий, но бесполезный".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 266

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