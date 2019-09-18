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СМИ: Генконсульство в Стамбуле меняет адрес из-за дела Хашкаджи


18.9.2019 06:31
СМИ: Генконсульство в Стамбуле меняет адрес из-за дела ХашкаджиФото: ttweb.net

По данным зарубежных СМИ, в Эр-Рияде приняли решение о переносе своего дипломатического представительства в Стамбуле.

Предполагается, что генконсульство Саудовской Аравии в скором времени переместится в другое здание.

Как передает телевизионный канал Haberturk, старое здание дипмиссии будет продано. В Эр-Рияде приняли решение о том, что дипмиссия Саудовской Аравии расположится на территории района Сарыер, неподалеку от генконсульства Соединенных Штатов.

Официального комментария от властей королевства по этому подводу пока не последовало.

2 октября 2018 года в Стамбуле пропал журналист Джамаль Хашкаджи, в прошлом не раз выступавший с резкой критикой в адрес Эр-Рияда. Мужчина исчез после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии.

Вскоре саудовские власти были вынуждены признать, что журналист был убит, и произошло это в здании дипмиссии. Случившееся вызвало огромный резонанс, мировое сообщество выступило с решительным осуждением инцидента и обратилось к руководству королевства с призывом организовать тщательное и прозрачное расследование по факту гибели журналиста.

Автор: Злата Богатова

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