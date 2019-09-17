|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На режиссера Бессона подали в суд из-за отказа убивать оленей
17.9.2019 19:31
Фото: prairiestateoutdoors.com
Как сообщают французские СМИ, охотничья федерация департамента Орн (FDCO) намеревается взыскать с кинематографиста свыше 120 тысяч евро.
В судебном иске указано, что Люк Бессон отказывается "сокращать популяцию" диких оленей, скрывающихся на его землях.
Животные, обитающие на обширной территории неподалеку от деревушки Ла-Трините-де-Летье, наносят ущерб сельскохозяйственным угодьям, расположенным по соседству, утверждают охотники. В результате охотничья федерация департамента Орн намеревается взыскать с кинематографиста свыше 120 тысяч евро, пишет Le Parisien.
Режиссер владеет землями общей площадью 160 га на протяжении более пятнадцати лет. Половину участка, принадлежащего Люку Бессону, занимает лес. Являясь убежденным сторонником защиты дикой природы, кинематографист не пользуется имеющимся у него правом на охоту. Поэтому олени в последнее время спокойно пасутся на его участке. Предположительно, на землях Бессона сейчас обитает от 50 до 100 особей.
По мнению французских охотников, режиссер способствует бесконтрольному размножению животных, отказавшись от отстрела животных. Кроме того, на оленей все чаще жалуются фермеры, живущие в этом районе. По их словам, начиная с 2012 года их урожаи кукурузы и пшеницы практически полностью вытаптываются дикими животными, поэтому они уже в судебном порядке взыскали ущерб с охотничьей организации. FDCO же пытается возместить эти убытки, подав иск к Бессону.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|