Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Японском море браконьеры из КНДР атаковали российских пограничников

18:27

Фото: defence.ru



После инцидента в МИД России вызовут для разъяснений представителя КНДР, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на департамент информации и печати отечественного внешнеполитического ведомства. Ранее представители ФСБ проинформировали о том, что российские пограничники подверглись нападению в акватории Японского моря. После ЧП были задержаны с экипажем два иностранных судна.



Как стало известно, две северокорейские шхуны и одиннадцать мотоботов, осуществлявших браконьерство в исключительной экономической зоне РФ в акватории Японского моря, российские пограничники выявили в рамках мероприятий по охране морских биологических ресурсов. Силовиков атаковали члены экипажа одной из иностранных шхун. Уточняется, что на борту данного судна в момент ЧП находилось более сорока пяти человек.



В результате инцидента пострадали трое сотрудников погрануправления ФСБ по Приморскому краю. Как отметили в Центре общественных связей спецслужбы, пограничники получили ранения различной степени тяжести.



Российские пограничники задержали экипаж еще одной шхуны - в общей сложности двадцать одного человека, после чего оба браконьерских судна были отправлены в порт Находки.



Автор: Злата Богатова

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