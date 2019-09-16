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В Японском море браконьеры из КНДР атаковали российских пограничников
18:27
Фото: defence.ru
После инцидента в МИД России вызовут для разъяснений представителя КНДР, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на департамент информации и печати отечественного внешнеполитического ведомства. Ранее представители ФСБ проинформировали о том, что российские пограничники подверглись нападению в акватории Японского моря. После ЧП были задержаны с экипажем два иностранных судна.
Как стало известно, две северокорейские шхуны и одиннадцать мотоботов, осуществлявших браконьерство в исключительной экономической зоне РФ в акватории Японского моря, российские пограничники выявили в рамках мероприятий по охране морских биологических ресурсов. Силовиков атаковали члены экипажа одной из иностранных шхун. Уточняется, что на борту данного судна в момент ЧП находилось более сорока пяти человек.
В результате инцидента пострадали трое сотрудников погрануправления ФСБ по Приморскому краю. Как отметили в Центре общественных связей спецслужбы, пограничники получили ранения различной степени тяжести.
Российские пограничники задержали экипаж еще одной шхуны - в общей сложности двадцать одного человека, после чего оба браконьерских судна были отправлены в порт Находки.
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