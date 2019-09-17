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В Кемерово задержан пьяный водитель, сбивший насмерть школьника


17.9.2019 16:19
В Кемерово задержан пьяный водитель, сбивший насмерть школьникаФото: vk.com

По факту трагедии возбуждено уголовное дело, передает агентство "Интерфакс".

Со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кузбассу сообщается, что смертельная авария случилась в понедельник, 16 сентября.

В вечернее время, примерно в 21:30 по местному времени (17:30 по Москве) под колеса автомобиля Toyota попал 13-летний мальчик. В тот момент школьник шел по обочине дороги и катил рядом с собой велосипед. Сбив ребенка, водитель скрылся. Мальчик скончался от полученных травм еще до того, как к месту происшествия прибыла бригада скорой помощи, сообщили представители правоохранительных органов.

Виновник аварии был задержан в результате плана "Перехват", объявленного вскоре после ДТП. По данным полиции, к гибели школьника может быть причастен управлявший иномаркой 24-летний местный житель. Как показало медосвидетельствование, мужчина сел за руль пьяным.

Помимо статьи о нарушении ПДД в отношении подозреваемого составлены протоколы по факту оставления места аварии, управления машиной в пьяном виде и несоблюдении требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств КоАП РФ.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного. Машина помещена на специализированную охраняемую стоянку, пояснили в главке МВД по региону.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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