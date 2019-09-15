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В Башкирии школьница убила младшую сестру


15.9.2019 14:17
В Башкирии школьница убила младшую сеструФото: 1c-bitrix-cdn.ru

По предварительным данным, 17-летняя девушка разозлилась на девочку из-за того, что она плохо себя вела и мешала делать ей уроки.

В результате старшая сестра окунула младшую головой в таз и держала некоторое время.

Трагедия случилась в башкирском городе Салават, где полиция задержала 17-летнюю девушку по подозрению в убийстве ребенка. Жертвой преступления стала семилетняя сестра обвиняемой, указано на официальном сайте регионального управления СУ СКР.

В ходе первых допросов выяснилось, что девочка мешала старшей сестре учить уроки. В результате девушка силой увела ребенка в баню, где засунула ее голову в таз с водой. Затем подросток в течение некоторого времени удерживал сестру.

Эксперты пришли к выводу, что ребенок захлебнулся и скончался.

Ранее стало известно о ЧП под Оренбургом, где было найдено тело женщины, обвиняемой в убийстве 10-летней дочери.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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