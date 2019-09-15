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В Башкирии школьница убила младшую сестру
15.9.2019 14:17
Фото: 1c-bitrix-cdn.ru
По предварительным данным, 17-летняя девушка разозлилась на девочку из-за того, что она плохо себя вела и мешала делать ей уроки.
В результате старшая сестра окунула младшую головой в таз и держала некоторое время.
Трагедия случилась в башкирском городе Салават, где полиция задержала 17-летнюю девушку по подозрению в убийстве ребенка. Жертвой преступления стала семилетняя сестра обвиняемой, указано на официальном сайте регионального управления СУ СКР.
В ходе первых допросов выяснилось, что девочка мешала старшей сестре учить уроки. В результате девушка силой увела ребенка в баню, где засунула ее голову в таз с водой. Затем подросток в течение некоторого времени удерживал сестру.
Эксперты пришли к выводу, что ребенок захлебнулся и скончался.
Ранее стало известно о ЧП под Оренбургом, где было найдено тело женщины, обвиняемой в убийстве 10-летней дочери.
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