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На Сахалине взят под стражу рецидивист, убивший сотрудника Росгвардии


16.9.2019 10:06
На Сахалине взят под стражу рецидивист, убивший сотрудника РосгвардииФото: tobolsk.info

Дело взято под контроль региональной прокуратуры, передает агентство "Интерфакс".

Отмечается, что подозреваемый ранее был приговорен к смертной казни, но помилован.

Как стало известно, расследование уголовного дела о гибели сотрудника Росгвардии в Южно-Сахалинске взяла под свой контроль прокуратура Сахалинской области. Пресс-служба ведомства информирует, что по решению суда, удовлетворившего ходатайство следственных органов, подозреваемый взят под стражу.

ЧП случилось в минувшие выходные. По предварительным данным, в ночь на субботу сотрудник Росгвардии, будучи в гражданской одежде, во внерабочее время, сделал замечание паре, куривший в общественном месте. В ходе завязавшейся потасовки 23-лений силовик получил несколько ножевых ранений, от которых скончался на месте.

По подозрению в гибели сотрудника Рогвардии позже был задержан 51-летний уроженец Сызрани. По данным региональных СМИ, в 1995 году его признали виновным в нескольких тяжких преступлениях и приговаривали к смертной казни. Позднее приговор был смягчен - высшую меру было решено заменить на лишение свободы сроком 25 лет. Отбывавший наказание на Сахалине, мужчина освободился примерно год назад.

Задержанному было запрещено покидать Южно-Сахалинск и появляться на улице в период с 22:00 до 07:00 по местному времени.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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