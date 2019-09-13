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Джастин Тимберлейк и Тайгер Вудс пожертвуют $6 млн на восстановление Багам
12:55
Фото: baarzesh.net
Как стало известно, гольфист Тайгер Вудс и певец Джастин Тимберлейк собираются пожертвовать на восстановление Багамских островов шесть миллионов долларов.
Звезды объявили о создании фонда, который будет осуществлять сбор средств, передают американские СМИ.
Намерение помочь жителям островов, которые оказались во власти урагана "Дориан", звезды выразили на своих официальных страницах в соцсетях. Гольфист и артист также сообщили о том, что уже учредили соответствующий фонд. Среди тех, кто успел откликнуться на призыв Тайгера Вудса и Джастина Тимберлейка, компания по развитию гостиничного бизнеса Nexus Luxury Collection, банк Royal Bank of Canada. В числе соучредителей фонда - руководство курорта Albany на Багамах.
Объявив о создании фонда One Bahamas Fund, учрежденного для сбора денег для пострадавших от стихийного бедствия, звезды просят содействия в том, чтобы "превратить эти первые $6 млн в $12 млн".
Ранее в Национальном агентстве по ЧС Багамских островов заявили о том, что после разгула стихии без вести пропавшими продолжают числиться более двух тысяч человек. Согласно последним официальным данным, жертвами урагана "Дориан" стали не менее пятидесяти жителей. Точное количество пострадавших устанавливается.
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