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СК проверяет информацию о травле школьника из-за прически под Красноярском


13.9.2019 22:32
Златан ИбрагимовичФото: lapelotona.com
Златан Ибрагимович

Следственные органы Красноярского края заинтересовались сведениями, которые распространились в российских СМИ - пресса писала об инциденте в одной из школ Сосновоборска, где мальчика пытались отстранить от уроков из-за прически, как у футболиста Златана Ибрагимовича.

Позже глава регионального министерства образования Светлана Маковская уже принесла родителям ребенка извинения. Как заявила министр, прическа четвероклассника является исключительно его "личным делом", и руководство школы не имело права не пускать ребенка на занятия из-за того, что ему захотелось быть похожим на известного спортсмена.

Несмотря на то, что конфликт, связанный с "экстравагантной" прической четвероклассника был исчерпан, по факту случившегося сейчас проводит проверку региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Информация о скандале под Красноярском распространилась в минувший понедельник, 9 сентября. По данным СМИ, педагоги настаивали на том, что модная сейчас прическа противоречит уставу учебного заведения, поэтому ребенку, несмотря на убеждения его родителей (они не видели ничего предосудительного в облике сына), нужно привести себя в порядок.

Осенью прошлого года в Перми суд оштрафовал учебное заведение и его руководителя соответственно на 50 и 30 тысяч рублей, признав незаконным отказ пускать на уроки девочку с розовыми волосами и в одежде, на которой не было эмблемы гимназии. ЧП случилось в гимназии, которая уже много лет входит в число элитных образовательных учреждений краевой столицы, но в последнее время все чаще упоминается в связи с различными скандалами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 254

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