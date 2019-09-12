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В мексиканской тюрьме произошел бунт, есть пострадавшие
09:33
Фото: kanal32.info
ЧП случилось в тюрьме "Реклусорио орьенте", которая расположена в восточной части Мексики, сообщает телевизионный канал Televisa.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадали по меньшей мере восемь арестантов.
После того, как группа заключенных устроила бунт, руководство тюрьмы было вынуждено обратиться в полицию за помощью. В учреждение были направлены дополнительные подразделения силовиков - в общей сложности несколько десятков полицейских.
Отмечается, что инцидент зафиксирован в день посещений, поэтому сотрудникам колонии пришлось в экстренном порядке выводить с территории учреждения всех посторонних. В течение последующих полутора часов порядок был восстановлен, передают мексиканские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Сведений о том что стало причиной бунта заключенных, пока не поступало. Обстоятельства случившегося выясняются.
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