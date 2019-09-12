|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Интерполе отказались комментировать запрос России по Смоленкову
12.9.2019 22:04
Фото: vinnitsaok.com.ua
Как заявили в пресс-службе организации, в целях выяснения каких-либо подробностей они лишь могут посоветовать обратиться в "соответствующие национальные органы", передает ТАСС.
Ранее стало известно о запросе РФ по поводу местонахождения бывшего сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
Как ответила пресс-служба Интерпола на соответствующий вопрос агентства, на данный момент Международная организация уголовной полиции (Интерпол) не будет давать каких-либо официальных комментариев по этому поводу. В случаях, когда государства-участники делятся сведениями с Интерполом, эта информация "остается в распоряжении" данной страны, пояснили представители организации.
Ранее пресс-секретарь отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что РФ направила Интерполу запрос, касающийся нахождения бывшего сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова на территории Соединенных Штатов. Официальный представитель МИД РФ пояснила, что это случилось после того, как в прессе распространились публикации о том, что он является агентом ЦРУ.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в период 2016-2017 годов Олег Смоленков действительно являлся сотрудником Администрации президента РФ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|