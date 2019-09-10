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Песков: Смоленков действительно работал в администрации президента


10.9.2019 17:43
Песков: Смоленков действительно работал в администрации президентаФото: russophile.org

В прошлом Олег Смоленков действительно являлся сотрудником Администрации президента РФ, подтвердил Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, речь идет о 2016-2017 годах. Позднее он был уволен внутренним распоряжением.

Как пояснил Дмитрий Песков, в прошлом Олег Смоленков работал в администрации президента РФ. По каким причинам он был уволен, пресс-секретарь главы государства уточнять не стал, добавив лишь, что в период своей деятельности указанный сотрудник не принимал участия в совещаниях, которые проводил глава государства. Кроме того, Смоленков вообще не контактировал с Владимиром Путиным, подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

Должность Олега Смоленкова не входила в категорию "высших должностных лиц, так называемых указных должностей", - отметил пресс-секретарь президента РФ. От каких-либо других комментариев Песков предпочел отказаться, сославшись на то, что пока не располагает какими-либо другими сведениями.

Ранее в СМИ распространились публикации о том, что в 2017 году США вывезли из России ценного агента. Решение было принято на фоне роста озабоченности по поводу небрежного обращения с секретными данными, которое допускали американский лидер и некоторые представители его администрации, передавала телекомпания CNN. В ЦРУ, прокомментировав эти утверждения, назвали сведения "неточными".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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