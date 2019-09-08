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В 2017 году США вывезли из России своего ценного агента
19:38
Фото: prm.ua
Как передает телекомпания CNN, Соединенные Штаты в 2017 году вывезли из России агента, который входил в число наиболее ценных.
Не называя имени, канал уточняет, что речь идет о высокопоставленном представителе российского правительства.
В 2017 году американской разведке удалось вывезти за пределы своего осведомителя, который занимал высокий пост в руководстве России, сообщает телекомпания CNN. Со ссылкой на целый ряд хорошо информированных источников в администрации президента США Дональда Трампа уточняется, что агента было решено увезти из-за того, что возникли опасения разоблачения.
В ЦРУ, прокомментировав эти утверждения, назвали сведения "неточными".
CNN передает о том, что решение о вывозе агента было принято на фоне роста озабоченности по поводу небрежного обращения с секретными данными, которое допускали американский лидер и некоторые представители его администрации.
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