Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В 2017 году США вывезли из России своего ценного агента

19:38

Фото: prm.ua



Как передает телекомпания CNN, Соединенные Штаты в 2017 году вывезли из России агента, который входил в число наиболее ценных.



Не называя имени, канал уточняет, что речь идет о высокопоставленном представителе российского правительства.



В 2017 году американской разведке удалось вывезти за пределы своего осведомителя, который занимал высокий пост в руководстве России, сообщает телекомпания CNN. Со ссылкой на целый ряд хорошо информированных источников в администрации президента США Дональда Трампа уточняется, что агента было решено увезти из-за того, что возникли опасения разоблачения.



В ЦРУ, прокомментировав эти утверждения, назвали сведения "неточными".



CNN передает о том, что решение о вывозе агента было принято на фоне роста озабоченности по поводу небрежного обращения с секретными данными, которое допускали американский лидер и некоторые представители его администрации.



Автор: Злата Богатова

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