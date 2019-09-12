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В Крыму пресекли работу крупной нарколаборатории
12.9.2019 20:59
Фото: tvzvezda.ru
В Севастополе задержан мужчина, организовавший крупную лабораторию по производству синтетических наркотиков.
Операция проводилась на территории одного из дачных поселков города, сообщили представители регионального управления ФСБ.
Как стало известно, правоохранителям удалось обнаружить и изъять свыше 7 кг готового зелья, которое представляло собой производное N-метилэфедрона. Кроме того, в помещении, оборудованного для производства наркотика, были найдены электроприборы для смешивания реактивов, приспособления для вытяжки отработанных газов, стеклянные колбы и весы, а также более 90 л прекурсоров для изготовления запрещенных веществ.
По предварительным оценкам, общая стоимость зелья, изъятого у местного жителя, в соответствии с ценами "черного рынка" превышает 8 миллионов рублей. По факту обнаружения нарколаборатории возбудили уголовное дело.
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