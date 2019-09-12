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В США опознали мужчину, ранившего ножом пятерых коллег
12.9.2019 08:07
Фото: gta-trinity.ru
По уточненным данным, в результате ЧП во Флориде ранения получили пять человек.
Как заявили представители правоохранительных органов штата, установлена личность нападавшего.
Суд уже вынес решение об аресте мужчины, который в минувшую среду, 11 сентября, совершил нападение на сотрудников компании Dyke Industries. ЧП случилось в городе Таллахасси (штат Флорида).
В сообщении, опубликованном на официальном портале местного полицейского управления, сообщается имя подозреваемого - Антванн Браун. По данным силовиков, именно он обвиняется в нанесении ножевых ранений на предприятии Dyke Industries, расположенном по адресу: Мэриленд-Серкл, дом 2011.
По версии следствия, в прошлом Браун входил в число работников Dyke Industries. Мотивы нападения, в результате которого пятеро коллег подозреваемого получили ножевые ранения, устанавливаются.
Американские СМИ уточняют, что компания Dyke Industries специализируется на производстве дверей для домов из различных материалов. Продукция реализуется при помощи интернета.
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