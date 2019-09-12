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В США опознали мужчину, ранившего ножом пятерых коллег


12.9.2019 08:07
В США опознали мужчину, ранившего ножом пятерых коллегФото: gta-trinity.ru

По уточненным данным, в результате ЧП во Флориде ранения получили пять человек.

Как заявили представители правоохранительных органов штата, установлена личность нападавшего.

Суд уже вынес решение об аресте мужчины, который в минувшую среду, 11 сентября, совершил нападение на сотрудников компании Dyke Industries. ЧП случилось в городе Таллахасси (штат Флорида).

В сообщении, опубликованном на официальном портале местного полицейского управления, сообщается имя подозреваемого - Антванн Браун. По данным силовиков, именно он обвиняется в нанесении ножевых ранений на предприятии Dyke Industries, расположенном по адресу: Мэриленд-Серкл, дом 2011.

По версии следствия, в прошлом Браун входил в число работников Dyke Industries. Мотивы нападения, в результате которого пятеро коллег подозреваемого получили ножевые ранения, устанавливаются.

Американские СМИ уточняют, что компания Dyke Industries специализируется на производстве дверей для домов из различных материалов. Продукция реализуется при помощи интернета.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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