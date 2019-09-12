|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Крыму двух детей унесло в море
12.9.2019 07:43
Фото: vk.com
Как передают местные СМИ, спасти удалось лишь одного из мальчиков.
Спасатели ведут поиски ребенка, унесенного в море в Крыму, сообщается со ссылкой на источники в региональном управлении МЧС.
Как стало известно, ЧП случилось в восточной части полуострова, неподалеку от мыса Фонарь. По данным агентства "Интерфакс-Юг", вечером минувшего вторника, 10 сентября, двух детей унесло в море в районе пансионата "Прибой".
Отдыхающие, которые стали невольными очевидцами случившегося, смогли спасти одного ребенка. Пострадавшему сразу начали оказывать помощь, реанимационные действия проводились на берегу. Поиски второго ребенка продолжаются.
В настоящее время поиски ведут две группы. После перерыва на темное время суток работа была возобновлена в море и на побережье. Официальных комментариев от МЧС по поводу случившегося пока не последовало.
Ранее спасатели подтвердили гибель шести человек, которые, несмотря на предупреждения, решили искупаться во время шторма.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|