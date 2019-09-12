ИнтерНовости - новости в стране и мире
Путин прибыл в Дагестан
Путин прибыл в Дагестан
В Японии из-за пожара на площадке отменили запуск грузового корабля к МКС
В Японии из-за пожара на площадке отменили запуск грузового корабля к МКС
Посол России рассказал, почему туристы из РФ стали чаще погибать в Турции
Посол России рассказал, почему туристы из РФ стали чаще погибать в Турции
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Интерполе отказались комментировать запрос России по СмоленковуВ Интерполе отказались комментировать запрос России по Смоленкову
Путин прибыл в ДагестанПутин прибыл в Дагестан
Скончалась белоруска, которой зажало шею стеклом автомобильной двериСкончалась белоруска, которой зажало шею стеклом автомобильной двери
В США опознали мужчину, ранившего ножом пятерых коллегВ США опознали мужчину, ранившего ножом пятерых коллег
В Крыму двух детей унесло в мореВ Крыму двух детей унесло в море

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Блиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ruБлиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Конкурс "Лучший пользователь сентября" с Fairy на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь сентября" с Fairy на MyCharm.ru
Осенний марафон стройности с NIVEA и Paclan на MyCharm.ruОсенний марафон стройности с NIVEA и Paclan на MyCharm.ru
Мастер-класс по созданию серёжек-гвоздиков из бисераМастер-класс по созданию серёжек-гвоздиков из бисера
Катюша (12) ВстречаКатюша (12) Встреча

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Крыму двух детей унесло в море


12.9.2019 07:43
В Крыму двух детей унесло в мореФото: vk.com

Как передают местные СМИ, спасти удалось лишь одного из мальчиков.

Спасатели ведут поиски ребенка, унесенного в море в Крыму, сообщается со ссылкой на источники в региональном управлении МЧС.

Как стало известно, ЧП случилось в восточной части полуострова, неподалеку от мыса Фонарь. По данным агентства "Интерфакс-Юг", вечером минувшего вторника, 10 сентября, двух детей унесло в море в районе пансионата "Прибой".

Отдыхающие, которые стали невольными очевидцами случившегося, смогли спасти одного ребенка. Пострадавшему сразу начали оказывать помощь, реанимационные действия проводились на берегу. Поиски второго ребенка продолжаются.

В настоящее время поиски ведут две группы. После перерыва на темное время суток работа была возобновлена в море и на побережье. Официальных комментариев от МЧС по поводу случившегося пока не последовало.

Ранее спасатели подтвердили гибель шести человек, которые, несмотря на предупреждения, решили искупаться во время шторма.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

В Крыму найдено тело пассажирки затонувшего катераВ Крыму найдено тело пассажирки затонувшего катера
На Багамах число жертв урагана «Дориан» увеличилось до 30На Багамах число жертв урагана «Дориан» увеличилось до 30
СМИ: Шумахер вышел из комыСМИ: Шумахер вышел из комы
Меркель: США больше не играют роль защитника ЕвропыМеркель: США больше не играют роль защитника Европы
В Гонконге демонстранты опять попытаются помешать работе аэропортаВ Гонконге демонстранты опять попытаются помешать работе аэропорта

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 931


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru