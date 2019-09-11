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В Ираке более 30 паломников погибли в давке
11.9.2019 10:15
Фото: baitulilm.org
Как заявили представители Министерства здравоохранения страны, в результате ЧП погиб тридцать один человек. По уточненным данным, травмы различной степени получили свыше ста паломников.
Давка произошла в иракском городе Кербела, который населяют преимущественно шииты. Как сообщает информационное агентство Xinhua, состояние десяти пострадавших врачи оценивают как критическое.
Сведений о том, есть ли среди погибших и пострадавших иностранные граждане, пока не поступало.
Известно, что ЧП случилось во вторник, вскоре после того, как верующим разрешили войти в усыпальницу имама Хусейна.
По данным местных властей, за последние дни в Кербелу прибыли свыше четырех миллионов паломников. Верующие чтят день Ашуры - последний день траура по внуку пророка Мухаммеда, имама Хусейна, убитого в этом месте в VII веке н.э.
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