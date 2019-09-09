Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Роскачество назвало продукты, которые не стоит мыть перед приготовлением

14:13

Фото: googleusercontent.com



Рекомендации специалистов распространяются на такие продукты, как мясо, курица и грибы. По мнению экспертов Роскачества, при их приготовлении лучше обойтись без предварительного мытья.



В тексте указано, что советы подготовлены по результатам исследований, проводившихся в США.



Как установили специалисты Министерства сельскoго хозяйства США (USDA) и Универcитета штата Северная Карoлина, в 25% случаев у людей, которые мыли птицу перед приготовлением, позже выявляли острую кишечную инфекцию, вызванную сальмонеллой. В опубликованном докладе указано, что вредоносные бактерии в мясе птицы полностью уничтожаются только в результате длительной термообработки, когда внутренняя температура продукта составляет не менее 74 градуса Цельсия.



В случае с мясом бактерии под воздействием воды не погибнут, но могут распространяиться по кухне вместе с каплями. В результате существует риск того, что они окажутся на поверхности чистой посуды и попадут в уже готовую к употреблению пищу, что может представлять потенциальный вред для здоровья.



Кроме того, эксперты рекомендуют не мыть яйца, которые продаваются в упаковке. Дело в том, что скорлупа яиц, обладая пористой структурой и водонепроницаемой кутикулой, под воздействием может утратить защитные свойства.



В сообщении также отмечается, что грибы могут испортиться гораздо быстрее, когда впитывают влагу.



Автор: Злата Богатова

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