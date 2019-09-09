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В Грозном убит водитель, открывший стрельбу по полицейским
08:39
Фото: vk.com
Сотрудники УГИБДД МВД ответным огнем смертельно ранили водителя, открывшего по ним стрельбу. По предварительным данным, мужчина был вооружен пистолетом.
Как передает ТАСС, по факту инцидента уже возбудили уголовное дело.
Со ссылкой на пресс-службу республиканского главка СКР отмечается, что уголовное дело возбудили по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных структур.
ЧП случилось накануне утром, примерно в 08:30 по московскому времени, в Ленинском районе города, когда полицейские, получив ориентировку, пытались остановить автомобиль Ford на Петропавловском шоссе. Сразу после того, как управлявший машиной молодой человек начал стрелять в сторону стражей порядка из пистолета, они были вынуждены открыть ответный огонь.
В ведомстве отметили, что полицейские не пострадали.
Личность мужчины, скончавшегося от полученных ранений на месте, к настоящему времени уже установлена: это Усман Азиев 2001 г.р., являющийся уроженцем Надтеречного района Чечни. Полиция продолжает выяснять обстоятельства инцидента в рамках расследования уголовного дела.
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