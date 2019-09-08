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На Багамах число жертв урагана «Дориан» возросло до 44
11:23
Фото: golos.ua
Как заявил министр здравоохранения Содружества Багамских Островов Дуэйн Сандз, количество жертв стихии возросло - из-за обрушившегося на страну урагана "Дориан", согласно уточненным данным, погибли не менее сорока четырех человек. Министр отметил, что многие числятся без вести пропавшими, поэтому скорбная цифра может увеличиться.
По словам Сандза, погибших в действительности гораздо больше, учитывая, что многих во время урагана унесло в море. Министр также отметил, что на Багамах сейчас пытаются оценить ущерб, нанесенный стихией. Согласно предварительным данным, повреждено или разрушено не менее 13 тысяч строений, обширные территории оказались затопленными.
Предполагается, что премьер-министр островного государства Хьюберт Миннис в понедельник вечером обратится к населению с официальной речью.
Несмотря на то, что порывы ветра при прохождении стихии в районе атлантического побережья Канады в некоторых местах еще вписываются в ураганные значения, урагану "Дориан" уже присвоили статус тропического шторма. Учитывая, что скорость порывов ветра способна достигать 36 м/с, его сила сейчас соответствует первой категории урагана по шкале Саффира - Симпсона.
Ранее из-за урагана "Дориан" без света остались 500 тыс. жителей прибрежных районов Канады.
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