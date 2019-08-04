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В Севастополе погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
13:38
Фото: vk.com
Как передают российские СМИ, тела погибших Фатимы Джакубовой и Элины Гисмеевой уже опознаны.
Поиски погибших чемпионки мира по кикбоксингу и вице-чемпионки велись со вчерашнего вечера. Предположительно, девушки утонули, когда одна из них решила искупаться в Севастополе во время шторма незадолго до вылета в Москву.
По словам президента Федерации кикбоксинга России Вадима Украинцева, чемпионка и вице-чемпионка мира уже найдены. Он пояснил, что к настоящему времени тела "девчонок достали из воды, опознание прошло". Мастер спорта международного класса Джакубова, на протяжении семи лет входившая в состав сборной, воспитывала сына. Гисмеева – заслуженный мастер спорта, ее отцом является знаменитый в прошлом боец Алмаз Гисмеев. Дочь была его единственным ребенком.
Сборы команды, проходившие в Севастополе, окончились еще в минувшую субботу, 3 августа. Предполагалось, что спортсменки улетят домой в воскресенье вечером. Незадолго до рейса Фатима Джакубова и Элина Гисмеева отправились прогуляться по набережной. Жертвами ЧП стали москвичка и жительница Мурманска, соответственно 1986 и 1992 г.р., отметили представители местных властей. В администрации подтвердили, что погибшие являлись титулованными спортсменками.
По словам замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства Севастополя Владимира Беспалого, накануне было объявлено штормовое предупреждение. Однако спортсменки, оказавшись в районе яхтклуба, все же решили искупаться. Установлено, что одна из спортсменок прыгнула в море с пирса, а другая, вероятно, увидев, что подруга попала в штормовую волну, поспешила к ней на помощь.
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