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В Подмосковье три человека погибли при обрушении здания
7.9.2019 14:52
Фото: rt.com
Первоначально сообщалось об одном погибшем, однако в результате дальнейших поисковых мероприятий сотрудники МЧС отыскали под завалами останки еще двух человек.
ЧП случилось в подмосковном Сергиевом Посаде, на территории, где в прошлом располагался детский лагерь.
Как передает ТАСС, по последним официальным данным, количество погибших в результате обрушения возросло до трех человек. Тела двоих рабочих были найдены в ходе разбора завалов.
Со ссылкой на главк МЧС по Московской области уточняется, что ЧП случилось в минувший четверг, 5 сентября, на территории бывшего детского лагеря, когда проводились работы по демонтажу конструкций пятиэтажного дома. В результате частичного обрушения здания под завалами оказались трое рабочих.
В спасательном ведомстве пояснили, что общая площадь обрушения составила 64 квадратных метра. Перед тем, как приступить к работе, спасатели полностью демонтировали все навесные конструкции - существовал риск, что они упадут в любое время.
По факту гибели рабочих следственные органы возбудили уголовное дело.
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