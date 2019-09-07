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В Подмосковье три человека погибли при обрушении здания


7.9.2019 14:52
В Подмосковье три человека погибли при обрушении зданияФото: rt.com

Первоначально сообщалось об одном погибшем, однако в результате дальнейших поисковых мероприятий сотрудники МЧС отыскали под завалами останки еще двух человек.

ЧП случилось в подмосковном Сергиевом Посаде, на территории, где в прошлом располагался детский лагерь.

Как передает ТАСС, по последним официальным данным, количество погибших в результате обрушения возросло до трех человек. Тела двоих рабочих были найдены в ходе разбора завалов.

Со ссылкой на главк МЧС по Московской области уточняется, что ЧП случилось в минувший четверг, 5 сентября, на территории бывшего детского лагеря, когда проводились работы по демонтажу конструкций пятиэтажного дома. В результате частичного обрушения здания под завалами оказались трое рабочих.

В спасательном ведомстве пояснили, что общая площадь обрушения составила 64 квадратных метра. Перед тем, как приступить к работе, спасатели полностью демонтировали все навесные конструкции - существовал риск, что они упадут в любое время.

По факту гибели рабочих следственные органы возбудили уголовное дело.

Автор: Злата Богатова

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