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В Гонконге демонстранты опять попытаются помешать работе аэропорта
7.9.2019 10:35
Фото: vk.com
В Гонконге участники продолжающихся антиправительственных акций снова собираются нарушить работу международного аэропорта Чек Лап Кок, сообщает South China Morning Post.
На фоне возникших угроз поезд, курсирующий в воздушную гавань из центра города, сейчас едет по маршруту без остановок.
Администрация аэоропорта получила сигнал о готовящихся попытках перекрыть движение транспорта на подъездах к воздушной гавани. Поэтому авиапассажирам было рекомендовано следить за ситуацией на дорогах и заранее запасаться временем, необходимым для прибытия в Чек Лап Кок, пишет
В целях обеспечения безопасности скоростной поезд, который курсирует в аэропорт из центра города, сейчас движется по маршруту без промежуточных остановок. Пассажиров проинформировали о том, что он не будет останавливаться на станциях Kowloon, Tsing Yi и Asia World Expo.
По данным полиции, демонстранты с сегодняшнего дня меняют тактику. В частности, многие собираются от масок и черных маек, чтобы визуально не отличаться от обычных пассажиров и попытаться попасть в терминал при помощи фальшивых авиабилетов.
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