Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Гонконге демонстранты опять попытаются помешать работе аэропорта

7.9.2019 10:35

Фото: vk.com



В Гонконге участники продолжающихся антиправительственных акций снова собираются нарушить работу международного аэропорта Чек Лап Кок, сообщает South China Morning Post.



На фоне возникших угроз поезд, курсирующий в воздушную гавань из центра города, сейчас едет по маршруту без остановок.



Администрация аэоропорта получила сигнал о готовящихся попытках перекрыть движение транспорта на подъездах к воздушной гавани. Поэтому авиапассажирам было рекомендовано следить за ситуацией на дорогах и заранее запасаться временем, необходимым для прибытия в Чек Лап Кок, пишет



В целях обеспечения безопасности скоростной поезд, который курсирует в аэропорт из центра города, сейчас движется по маршруту без промежуточных остановок. Пассажиров проинформировали о том, что он не будет останавливаться на станциях Kowloon, Tsing Yi и Asia World Expo.



По данным полиции, демонстранты с сегодняшнего дня меняют тактику. В частности, многие собираются от масок и черных маек, чтобы визуально не отличаться от обычных пассажиров и попытаться попасть в терминал при помощи фальшивых авиабилетов.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 7.9.2019 20:58 СМИ: Напавший на Памфилову мигрант жил в лесу

СМИ: Напавший на Памфилову мигрант жил в лесу 7.9.2019 14:52 В Подмосковье три человека погибли при обрушении здания

В Подмосковье три человека погибли при обрушении здания 6.9.2019 18:27 В Крыму найдено тело пассажирки затонувшего катера

В Крыму найдено тело пассажирки затонувшего катера 6.9.2019 17:07 Памфилова описала внешность нападавшего

Памфилова описала внешность нападавшего 6.9.2019 16:46 В Дагестане три человека погибли при столкновении поезда и внедорожника