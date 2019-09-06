Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Польше ребенок родился через полтора месяца после смерти матери

6.9.2019 19:45

Фото: haqqin.az



Польские врачи помогли родиться ребенку, мать которого скончалась 56 дней назад, когда была зафиксирована гибель ее мозга, передает ТАСС.



Женщина, находившаяся на 20-й неделе беременности, получила тяжелую мозговую травму. После того, как она умерла, врачи Краковской университетской больницы на протяжении более чем семи недель поддерживали вегетативное состояние пациентки.



Следя за развитием плода, медики выбрали оптимальный период для проведения операции кесарево сечение. Малыш появился на свет еще в феврале этого года, однако лишь недавно девочку наконец выписали. Врачи рассказали о том, что случилось, когда у них уже не осталось сомнений в том, что новорожденная нормально развивается. Информация о ребенка, который появился на свет через полтора месяца после смерти матери, сразу же распространилась в СМИ.



Как передает Польское телевидение, 20-летнюю беременную женщину ранее доставили в отделение интенсивной терапии с травмой черепа. Врачам не удалось спасти пациентку, которая в тот момент находилась на 20-й неделе беременности. Однако отец ребенка и его родственники убедили медиков в том, что необходимо попытаться дать ребенку шанс выжить и появиться на свет.



По словам профессора Хуберта Хураса, девочка родилась слабой, ее вес составлял лишь 1200 граммов. Врачи диагностировали у нее нарушения работы дыхательной системы. Ребенку пришлось провести в клинике полгода, долгое время новорожденная была подключена к специальной аппаратуре. Уже перед выпиской крошечную пациентку поместили в отдельную палату, где за ней начали ухаживать ее родственники. В день, когда ее наконец отпустили домой, девочка весила уже 3 кг.



Напомним, в минувшем марте в Португалии медики отключили от систем жизнеобеспечения каноистку Катарину Секейру. Жизнь пациентки искусственно поддерживалась на протяжении более чем пятидесяти дней, вплоть до момента, когда стало возможным провести операцию кесарево сечения. В результате на свет появился ребенок - спортсменка впала в кому, когда была на 19-й неделе беременности.



Автор: Злата Богатова

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