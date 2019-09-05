Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Экипаж корабля, сгоревшего у берегов Калифорнии, заявил, что пытался спасти пассажиров

15:23

Фото: socportal.info



Как рассказали пять членов экипажа, которым удалось выжить в результате ЧП, они пытались спасти пассажиров, спящих во время пожара.



Жертвами трагедии на лодке Conception в Калифорнии стали 34 человека.



Пять членов экипажа, которым удалось спастись, во время беседы со следователями изложили свою версию событий передает Los Angeles Times. Как заявили моряки, пожар был слишком сильный, поэтому им пришлось покинуть лодку.



Судя по показаниям моряков, пассажиры, спавшие под палубой, практически оказались в огненной западне. Выжившие рассказали, что огонь уже охватил область камбуза, но они сделали все, что могли в тот момент. По их словам, они попытались пройти через двойные двери, но им мешало пламя.



Проникнуть в камбуз спереди не удалось, потому что не открывались окна. В результате члены экипажа Conception были вынуждены выпрыгнуть за борт. Сразу после того, как им удалось достичь берега, они проинформировали местные власти. Затем моряки возвратились к судну и участвовали в операции по поиску выживших.



ЧП случилось в минувший понедельник, 2 сентября, когда 22-метровая коммерческая яхта Conception находилась у берегов калифорнийского острова Санта-Крус. На борту судна, которое совершало трехдневную экскурсию для дайверов, в тот момент было 39 человек, в том числе, шесть членов экипажа.



Выжить смогли лишь пять моряков. Все пассажиры и один член экипажа погибли в результате пожара, причины которого сейчас выясняют специалисты. Предположительно, жертвы трагедии в момент возгорания спали в отсеке, расположенном под палубой.



Автор: Злата Богатова

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