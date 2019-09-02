|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
СМИ: более 30 человек могли стать жертвами пожара на яхте у берегов Калифорнии
2.9.2019 20:13
Фото: iz.ru
Со ссылкой на источники в местных экстренных службах сообщается, что с горящего у побережья Калифорнии судна удалось пока спасти лишь пять человек.
Всего же на борту яхты могло находиться порядка сорока пассажиров, пишут американские СМИ.
Как передает американский телевизионный канал KTLA, береговая охрана Соединенных Штатов пока не подтвердила официально сведения о погибших. Известно лишь, что на месте происшествия сейчас активно продолжается спасательная операция, однако живыми на текущий момент было эвакуировано лишь пять членов экипажа.
Всего же в момент ЧП на борту 23-метрового судна находились около сорока человек. По данным издания Express, неизвестной остается судьба свыше тридцати пассажиров коммерческого корабля. Сведений о причинах возгорания из официальных источников пока не поступало.
Береговая охрана США уточняет, что сигналы о возгорании на борту яхту начали поступать после 4:48 по местному времени (14:48 по Москве). С судна, находившегося близ калифорнийского острова Санта-Круз, был принят целый ряд сообщений с просьбами о помощи.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|