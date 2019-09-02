Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: более 30 человек могли стать жертвами пожара на яхте у берегов Калифорнии

2.9.2019 20:13

Фото: iz.ru



Со ссылкой на источники в местных экстренных службах сообщается, что с горящего у побережья Калифорнии судна удалось пока спасти лишь пять человек.



Всего же на борту яхты могло находиться порядка сорока пассажиров, пишут американские СМИ.



Как передает американский телевизионный канал KTLA, береговая охрана Соединенных Штатов пока не подтвердила официально сведения о погибших. Известно лишь, что на месте происшествия сейчас активно продолжается спасательная операция, однако живыми на текущий момент было эвакуировано лишь пять членов экипажа.



Всего же в момент ЧП на борту 23-метрового судна находились около сорока человек. По данным издания Express, неизвестной остается судьба свыше тридцати пассажиров коммерческого корабля. Сведений о причинах возгорания из официальных источников пока не поступало.



Береговая охрана США уточняет, что сигналы о возгорании на борту яхту начали поступать после 4:48 по местному времени (14:48 по Москве). С судна, находившегося близ калифорнийского острова Санта-Круз, был принят целый ряд сообщений с просьбами о помощи.



Автор: Злата Богатова

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