Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Турции убили гражданку Украины

5.9.2019 11:11

Фото: smi2.net



По данным местных СМИ, полиция уже задержала турка, подозреваемого в причастности к гибели 42-летней женщины в Анталье.



Расследование по факту ЧП, случившегося на побережье, продолжается.



Как передает газета Yeni Alanya, турок расправился с украинкой после близости. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Антальи уточняется, что женщина познакомилась со своим будущим убийцей на улице.



После совместного распития спиртного пара уединилась за трансформаторной будкой на побережье.

Спустя некоторое время там было найдено тело женщины с явными признаками смерти насильственного характера.



Как заявили очевидцы, в прошлом они видели, как украинка занималась проституцией, предлагая свои услуги потенциальным клиентам в районе побережья. Предположительно, убийца сначала заплатил ей 200 лир, что составляет примерно 2,3 тысячи рублей.



В полиции отметили, что во время обыска, который проводился в доме предполагаемого преступника, были найдены украшения погибшей иностранки.



Автор: Злата Богатова

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